شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الرجاء المغربى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويخوض بيراميدز الليلة مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن الارجنتينى رودولفو أباراينا المدير الفنى للفريق قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق .

وتقرر إقامة مؤتمريين صحفيين لفريقي بيراميدز والرجاء المغربي وتدريبين مفتوحين للفريقين قبل المواجهة المرتقبة وستكون المواعيد على النحو التالي:

مؤتمر الرجاء الساعة 5:30

تدريب الرجاء الساعة 6:00

مؤتمر بيراميدز الساعة 6:30

تدريب بيراميدز الساعة 7:00

وتقام المؤتمرات الصحفية بحضور مدربي وقائدي الفريقين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، بينما ستكون التدريبات مفتوحة لمدة ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

مواجهة بيراميدز والرجاء التى أقيمت يوم الأحد الماضى على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، انتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.