شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب فينجادا بعد تعيينه مديرا فنيا لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تعيين البرتغالى نيلو فينجادا مديرا فنيا للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد الذى تمت إقالته مؤخرا، ويحصل الخواجة البرتغالى على 65 ألف دولار شهريا ما يعادل مليون جنيه مصرى، بينما كان يحصل محمود سعد على 40 ألف جنيه مصرى، ما يعنى أن راتب فينجادا يعادل راتب محمود سعد 25 مرة.

واستقبلت أمس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، نيلو فينجادا، المدرب البرتغالي الشهير، في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة بشأن تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم؛ للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.

وشهدت الفترة الأخيرة إقالة الدكتور محمود سعد، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، من منصبه، ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع بعض الأسماء وتحديدا من المدربين الأجانب فى البرتغال وألمانيا وانجلترا قبل أن يقع الاختيار على نيلو فينجادا.