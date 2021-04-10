شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعادل رقمه القياسي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد شريف هدف فوز الأهلي على حساب سيمبا التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب السلام وي الأهلي، مساء الجمعة، بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأهلي غلته من الأهداف إلى الرقم 11 خلال مشواره في مرحلة المجموعات بالنسخة الجارية، بواقع 5 في مرمى فيتا كلوب و مثلهم في شباك المريخ السوداني وزيارة وحيدة لمرمى سيمبا التنزاني.

وعادل الأهلي رقمه التهديفي الشخصي على مدار تاريخ مشاركاته في مجموعات دوري أبطال أفريقيا من حيث المعدل التهديفي والذي لم يتجاوز الـ 11 هدفاً.

وسجل الأهلي 11 هدفاً خلال أول مشاركة له في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا نسخة 1999، بواقع هدف في مرمى الرجاء المغربي، و7 في مرمى شوتنج ستارز و3 أهداف أمام هارتس أوف أوك الغاني.

كما أحرز الأهلي 11 هدفاً في مجموعات نسخة 2018-2019 ، وجاءت بواقع 4 في شباك الثاورة الجزائري و 5 في مرمى سيمبا وهدفين أمام فيتا كلوب.

وكرر الأهلي رقمه الشخصي بتسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال مشاركاته في مجموعات النسخة المقبلة بـ 11 هدفاً معادلاً أهدافه في نسختي 1999 و 2018-2019.

بقى أن نذكر أن نسخة 2016 قد شهدت على أقل معدل تهديفي للأهلي في مرحلة المجموعات برصيد 6 أهداف فقط.