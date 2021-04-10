شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن الجهة التي تحملت مقدم تعاقد كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن كل ما يتردد عن تحمل أحد الشخصيات العربية لمقدم التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون عار تمامًا من الصحة.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية: «كارتيرون اشترط الحصول على شهر كمقدم تعاقد قبل التوقيع للزمالك، وفي ظل الازمة المالية التي كان يمر بها النادي تم التواصل مع الشركة الراعية للنادي، من أجل الحصول على جزء من مستحقات النادي لدي الشركة، وهو ما حدث بالفعل».