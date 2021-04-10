شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: لو خرج الزمالك من إفريقيا فيجب أن تكون المصالحة بلقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض هم المسئولون عن المحنة التي يمر بها فريقهم حاليا في دوري أبطال إفريقيا، والدخول في الحسابات المعقدة لحسم التأهل.

وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "اللاعبون هم المسئولون عن هذا الوضع، لكن لو كانت فرصة الزمالك في التأهل واحد في المليون فيجب أن يقاتلوا عليها، عليهم أن يفوزوا أولا في لقاء تونجيث وانتظار هدية من الترجي، لكن لا يمكن أن ننتظر هدايا الآخرين دون أن نقدم ما علينا".

وتابع نجم الزمالك السابق: "ماذا لو خرج الزمالك من إفريقيا؟!.. أعتقد أن المصالحة مع الجماهير لن تتم إلا بحصد لقب الدوري الممتاز، الفرص بين الأهلي والزمالك في المسابقة المحلية متكافئة، والزمالك ليس أمامه سوى التتويج بهذا اللقب".

وعن نجله أحمد أيمن منصور وما يقدمه هذا الموسم قال: "ابني تعرض لنقد كبير وغير مبرر، ولولا أن شهادتي فيه مجروحة لقلت إنه أفضل مدافع وظهير في الدوري المصري، وانضمامه للمنتخب لأنه مؤثر جدا في هذا المركز مع احترامي لباقي اللاعبين في نفس التوظيف سواء في أنديتهم أو المنتخب.