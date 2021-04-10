شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطلب تقريراً طبياً عن المصابين قبل مباراة وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تقريراً طبياً عن أخر المستجدات في حالات المصابين بين صفوف الفريق، للوقوف على المواعيد النهائية لعودتهم إلى الملاعب، بعدما عصفت الإصابات بعدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة التي تراوحت حدتها بين إصابات طويلة وعادية.

وعاد المقاولون العرب إلى التدريبات، الخميس الماضي، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 18 والتي انتهت بفوز زعيم الثغر برباعية مقابل هدفين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وأعلن محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.