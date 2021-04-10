شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: فيه حاجة غلط في الأهلي .. وهذه رسالتي لعبد الحفيظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، استياءه من الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«في حاجة غلط في أداء النادي الأهلي في المباريات الماضية»، مؤكدًا :«الفريق الأحمر قدم مستوى سيئ للغاية في الفترة الأخيرة»



وأضاف :«عندما يهاجم الأهلي، يكون الارتداد للدفاع بشكل سيئ، فين التوازن بين الخطوط، فين اداء الاهلي الممتع».

وواصل :«في حاجة غلط في الاهلي ولازم الجهاز الفني يعيد حساباته الفترة المقبلة، كما يجب ان يجتمع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بشكل مستمر مع اللاعبين، لحثهم على الظهور تقديم أداء جيد»



يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11نقطة، ويحتل سيمبا التنزاني المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطتين.