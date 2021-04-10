شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن شرط ساسي لتجديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق طلب 55 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالله في تصريحات تلفزيونية :«لم يحدث مفاوضات مباشرة مع ساسي، الحديث كان مع وكيل أعمال اللاعب خلال الفترة الماضية».

وتابع «وكيل ساسي اشترط حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة قبل الحديث عن العقد الجديد الذي سيحصل ن خلاله اللاعب على 55 مليون جنيه في الموسم».