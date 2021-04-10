شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلق على فوز الأهلى أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وقال موسيماني إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي، وحارس مرمى سيمبا أنقذ أكثر من فرصة على الرغم من تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني.

وأكمل: «منحنا فرصة لبعض اللاعبين نتيجة الإصابات العديدة، وهو ما تسبب في تأثر أداء الأهلي في الشوط الثاني، فنحن نعاني من جدول مضغوط للغاية ويشهد مواجهات قوية أبرزها أمام الزمالك، وهو ما يستوجب تجهيز كل اللاعبين للمباريات المقبلة». وأشار موسيماني إلى أن ناصر ماهر جاهز للمشاركة في المباريات بعد عودته من الإصابة في الكتف، خاصة أن الفريق يعاني من إصابات وغيابات عديدة، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المواسم، والطبيعي أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة ٥ أسابيع بين كل موسم حتى لا يتعرضوا للإجهاد. واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز الفني للأهلي أغلق صفحة مباراة سيمبا من أجل التركيز بشكل قوي في المواجهات المقبلة.

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا معنويا على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة 7-4-2021 على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 11 في الوصافة بينما تجمد رصيد سيمبا عند 13 نقطة في المركز الأول.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة في شوطها الأول في محاولة للضغط المبكر على سيمبا التنزاني لتسجيل هدف مبكر ورد اعتباره بعد الخسارة خلال لقاء الذهاب أمام الفريق التنزاني على أرضه ووسط جماهيره.

وجاءت الدقيقة الرابعة لتشهد أول رائحة للخطورة من النادي الأهلي بعدما لعب أيمن أشرف كرة طولية في عمق دفاعات فريق سيبما التنزاني ولكن الكرة كانت أسرع من محمد مجدي قفشة الذي حاول السيطرة على الكرة والدخول بها لمربع العمليات للفريق المنافس.

واعتمد اللعب نسبيا في أول 7 دقائق في وسط ملعب الفريقين نظرا لغلق مساحات لاعبي الفريق التنزاني بداية من ثلث ملعب النادي الأهلي الأمر الذي جعل الكرة تمر بالعرض كثيرا بين أقدام لاعبي النادي الأهلي.

وتحرر لاعبو النادي الأهلي قليلا من حذرهم الدفاعي وبدأ خط الوسط والهجوم يضغطان على دفاعات سيمبا لإرباكهم وبداية تنفيذ عدد من الهجمات، ولكن سرعات لاعبي سيمبا حرمت صاحب الأرض من تشكيل أي خطورة على مرماه حتى الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، أول خطورة على مرمى سيمبا التنزاني بعدما استلم محمد شريف الكرة الطولية من عمرو السولية وسددها مباشرة على مرمى سيمبا ولكن الكرة ارتفعت قليلا وخرجت بسلام على الفريق المنافس.

وضغط الأهلي بقوة بعد مرور 17 دقيقة، عن طريق الجبهة اليمنى ما بين حسين الشحات وأليو ديانج وأحمد بيكهام والذي انضم لهم على فترات محمد مجدي قفشة حيث تبادلوا رفع الكرات العرضية داخل مربع عمليات الفريق التنزاني.

ولم ينجح الفريقان حتى الدقيقة 20 من تقديم أي هجمات حقيقية على مرمى الفريقين، وكان الشكل العام للقاء مغلقًا نظرا لضغط الفريقين على بعضهما البعض سواء بداية من وسط الملعب أو الثلث الأخير لكل فريق.

وجاءت اللقطة الأخطر والأهم للنادي الأهلي عند الدقيقة 22، بعدما راوغ أحمد بيكهام لعدد من لاعبي الفريق التنزاني ورفع كرة متقنة داخل مربع العمليات استقبلها محمد شريف برأسه وخرجت بمحاكاة القائم الأيمن لحارس فريق سيمبا رافضة الكرة الدخول للشباك في هجمة خطيرة أولى للنادي الأهلي صاحب الأرض في هذا اللقاء.

وعند الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، جاءت الخطورة الثالثة للنادي الأهلي عن طريق أحمد رمضان بيكهام بعدما نجح في استخلاص الكرة من جهته اليمنى وسدد الكرة بقوة تجاه مرمى الحارس التنزاني.

وبعد هجمة أحمد بيكهام بدقيقة واحدة، نفذ الأهلي هجمة بعدما تبادل خط الهجموم تمرير الكرة داخل منطقة جزاء سيمبا وسددها أليو ديانج في نهاية المطاف في قدم مدافع الفريق المنافس، لتعود الكرة إلى محمد مجدي قفشة الذي قام بنفس فعل ديانج وانتهت الخطورة على هذا الأمر.

وشهدت الدقيقة 29 هجمة خطيرة أيضا للنادي الأهلي بعدما كادت الكرة تدخل شباك الفريق التنزاني بنيران صديقة عن طريق باسكال واوا الذي حاول استخلاص الكرة قبل محمد شريف وبدلًا من إخراجها بعيدا، وجه الكرة في طريق مرماه ولكن الحارس أخرج الكرة لركلة ركنية.

وجاءت أول خطورة حقيقية لفريق سيمبا الذي كاد أن يسجل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي بعدما مرر لاعب الوسط الكرة في ظهر بدر بانون وانفرد المهاجم بمرمى الأهلي ولكن محمد الشناوي خرج سريعا وأغلق الزاوية على اللاعب الذي اضطر للتجنيح بالكرة وتحويلها لعرضية لينقض رامي ربيعة على الكرة وإبعادها خارج منطقة جزاء الأهلي.

وشهدت الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول الهدف الأول للنادي الأهلي بعدما سجل محمد شريف هدفا بقدمه ساقطا على الأرض بعدما فشل في استقبال الكرة في أول مرة برأسه وسقطت الكرة بين قدميه ليسددها بقدمه داخل شباك الفريق التنزاني.

وأهدر أيمن أشرف هدفا محققا لفريقه عند الدقيقة 36 بعدما راوغ مدافع الفريق التنزاني داخل منطقة الجزاء واصطدمت الكرة في زميله جونيور أجاي وعادت له مرة أخرى لينفرد بالحارس ولكن أيمن أشرف سدد الكرة في جسد الحارس الفريق التنزاني.

وشهدت الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول إصابة جونيور أجاي ومغادرته اللقاء وإشراك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني أقل حماس وندية عن الأول، خاصة أن الأهلي متقدم بهدف دون رد سجله محمد شريف من الوضع ساقطا في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وجاءت الدقيقة 53 لتشهد أول خطورة حقيقية للنادي الأهلي بعدما أرسل طاهر محمد طاهر بديل أجاي كرة عرضة في آخر الطرف الأيمن ولعبها حسين الشحات بطريقة مزدوجة إلى محمد مجدي قفشة الذي كان متمركزا بشكل مميز داخل مربع العمليات لسيمبا التنزاني ولكن سددها في مدرجات ستاد السلام بدلا من شباك الحارس التنزاني.

ولم تتغير طريقة لعب فريق سيمبا عن الشوط الأول، خاصة أنه اعتمد الهجمات المرتدة كنوع من استغلال سرعات لاعبيه ولكن يقظة خط الوسط ولاعبي الدفاع منعت أي هجمات خطرة حتى الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني.

وعند الدقيقة61 سدد عمرو السولية صاروخية تجاه مرمى حارس فريق سيمبا التنزاني بعدما نفذ تمريرة متقنة لأليو ديانج الذي وضع الكرة للسولية على حدود مربع العمليات للفريق الضيف والذي سددها صاروخا ولكن لم تسكن الشباك وخرجت أعلى من العارضة قليلا.

واستمر اللعب منحصرا في وسط ملعب الفريقين وعدم تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين لمدة طويلة في الشوط الثاني استمرت حتى الدقيقة 69.

وأجرى بيتسو موسيماني تغييرين دفعة واحدة بنزول أكرم توفيق وصلاح محسن بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف.

والدقيقة 73 شهدت خطورة حقيقية لفريق سيمبا التنزاني بعدما نفذ أحد اللاعبين ضربة حرة مباشرة أرضية كادت تدخل في شباك محمد الشناوي نظرا لكثرة الأقدام وانعدام الرؤية أمام الشناوي ولكن الكرة مرت بسلام على الأهلي وخرجت في النهاية لركلة ركنية.

وجاءت لقطة غير رياضية من لاعبي سيمبا بعدما رفضوا إخراج الكرة خارج الملعب بعدما سقط بدر بانون داخل منطقة جزائه ورفض لاعبو الفريق الضيف واستمروا في اللعب حتى انتهت الكرة بتسديدة لهم من خارج المنطقة أمسكها بسهولة محمد الشناوي وأخرج الكرة خارج الملعب حتى يتمكن بدر بانون من العلاج.

وحصل نيون مدافع فريق سيمبا على إنذار بسبب اعتراضه على مخالفة احتسبها حكم اللقاء ضد فريقه بعدما تدخل باسكال واوا بشكل عنيف مع صلاح محسن البديل في الشوط الثاني.

وأجرى موسيماني تغييرًا رابعًا بإشراك وليد سليمان بديلا للاعب الوسط محمد مجدي قفشة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سيمبا التنزاني مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الختامية لدوري أبطال أفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

في الدفاع رامي ربيعة- أيمن أشرف- بدر بانون- أحمد رمضان بيكهام

في الوسط أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة

وفي الهجوم حسين الشحات- أجايي- محمد شريف

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق ‏لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن ‏منافسات الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير.‏