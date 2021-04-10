الزمالك: فرجاني ساسي طلب 55 مليون جنيه لتجديد عقده

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي، لاعب مهم والتجديد له مطلب جماهيري.

وقال عبدالله، في تصريحات لقناة النهار مساء الجمعة، نقلها موقع "يلا كورة": "لو تم تجديد عقد ساسي سأحتاج لتجديد عقود العديد من اللاعبين الأخرين مثل أشرف بنشرقي وطارق حامد وإمام عاشور وعبدالله جمعة".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك: "إمام عاشور عقده في الموسم 800 ألف جنيه والتجديد لساسي كان سيكلف الزمالك 55 مليون جنيه في الموسم".

وتابع: "فرجاني ساسي لم يطلب أموال من الزمالك للتجديد لكنه تفاوض مع خلال وكيله، ووكيله رفض تحمل اللاعب قيمة الضرائب كباقي اللاعبين وهو بيدافع عن حقوق اللاعب وهذا حقه".

واختتم عبدالله تصريحاته بالقول: "شيكابالا الكابتن التاريخي للزمالك لم يتقاضي "تعريفة" مقابل تجديد عقده وكان دائم الحديث عن حقوق باقي اللاعبي ولا يتحدث عن حقوقه".