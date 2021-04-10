شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: دعم كامل للفريق قبل مواجهة تونجيث.. ونتمنى فوز الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي أن هناك دعما كاملا من جانب إدارة النادي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها مساء اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع قناة نادي الزمالك، أن هناك حالة من التركيز من جانب الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأن الفريق لا ينشغل بنتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، ولكننا نتمنى فوز الترجي من أجل المساهمة في تأهل الزمالك.

وعن ملف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقبلة، أشار هشام إبراهيم إلى أن هناك تمسكا من جانب إدارة الزمالك بتولي حكام أجانب اللقاء، ورفض اقتراحات اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين، موضحا أن ذلك لا يعني التقليل من التحكيم المصري، ولكن ذلك يرجع إلى حساسية المباراة، نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز، ورفع الضغط عن التحكيم المصري من جانب الجماهير وغلق حالة الجدل.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.