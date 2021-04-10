شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى اليوم السبت 10/ 4 / 2021 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه نظيره تونجيث السنغالى على ستاد القاهرة الدولى في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فليس أمام الفارس الأبيض سوى سيناريو وحيد للتأهل للدور المقبل، وهو ضرورة تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى

تقام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى فى السادسة مساء اليوم السبت ،و يحتل الفارس الابيض المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الزمالك ضد تونجيث .. كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالفوز وانتظار هدية الترجى

على الصعيد الفني، تحدث الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع اللاعبين وطالبهم بالحفاظ على المستوى والأداء الذى ظهر به الفريق فى لقاء المولودية الأخير، مشددا على ضرورة التركيز في لقاء تونجيث فقط دون النظر لنتيجة مباراة الترجي والمولودية، مؤكدا أن تقديم أداء جيد أمام بطل السنغال وحصد الثلاث نقاط سيجعل الجماهير البيضاء فخورة باللاعبين بغض النظر عن نتيجة لقاء تونس ومصير التأهل للدور المقبل من عدمه.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارتيرون مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي في الهجوم.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد تونجيث السنغالى

فى المقابل يخوض فريق تونجيث السنغالي، آخر مبارياته بالنسخة الحالية لدوري الأبطال الليلة أمام الزمالك، بعد مشوار حافل بدء بتفجير مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.