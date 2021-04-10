شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: أجاى يجرى أشعة على الخلفية.. ولعب مباراة كل 3 أيام غير طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه كان من الجيد أن يختم فريقه دور المجموعات بفوز على سيمبا التنزاني، رغم عدم تأثيره في الترتيب بالمجموعة، بخلاف إشراك عدد من اللاعبين البدلاء في هذه المباراة لتجهيزهم.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي: "ننتظر قرعة دور الثمانية الإفريقي، وننتظر عودة عدد من اللاعبين في الأدوار القادمة ونتأثر بغيابهم، آخرهم محمد هاني وخروجه من معسكر مباراة سيمبا وياسر إبراهيم، ومن قبلهما باقي اللاعبين المصابين.

وكشف أن جونيور أجايي يجري أشعة اليوم، بعد شعوره بثقل في العضلة الخلفية، وتسببت في عدم استكمال مباراة سيمبا.

وانتقد ضغط المباريات الذي يتعرض له فريقه في الدوري قائلا: "لا أفهم لماذا ضغط المباريات، نواجه النصر والزمالك وانبي وسموحة والجونة والمصري والمحلة والاتحاد السكندري من يوم 14 أبريل وحتى الثالث من مايو، وهناك ضغط مباريات غير طبيعي، حيث يلعب الفريق كل 3 أيام مباراة و48 ساعة بين كل مباراة والأخرى، ولعب 7 مباريات في هذا الوقت الضيق صعب للغاية".

وأضاف: "لا أعلم كيف سيتم حل أزمة قيد اللاعبين في الموسم المقبل؛ بسبب انطلاق النسخة المقبلة من دوري الأبطال في سبتمبر المقبل، وفقا للتعديل الذي أجراه الاتحاد الأفريقي، وينتظر الحلول التي سيقدمها اتحاد الكرة بشأن مواعيد القيد".