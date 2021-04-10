شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد هداف الزمالك أمام الفرق السنغالية قبل مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواجه فريق الزمالك الأندية السنغالية في البطولات الإفريقية على مدار التاريخ في 5 مناسبات، فاز الأبيض في مواجهتين وخسر في مثليهما وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وسجل فريق الزمالك خلال مواجهاته الخمس أمام الفرق السنغالية 5 أهداف واستقبلت مرماه 3 أهداف، ليدخل الأبيض مباراة تونجيث في وضعية تاريخية جيدة.

ويعد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك السابق وجالطة سراي التركي الحالي، هداف مواجهات الأبيض أمام الفرق السنغالية برصيد هدفين.

وأكد الموقع الرسمى للزمالك، أن مصطفى محمد أحرز الهدفين في مواجهتي الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية بواقع هدف في مباراة الذهاب والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين لهدف، وسجل الهدف الثاني في مباراة العودة والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 0 / 1.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث فاز الأبيض في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر في مثليهما، وسجل الفريق 3 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأي نتيجة على تونجيث السنغالي، بجانب فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر، من أجل الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.