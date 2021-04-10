شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: متمسك باستقالتي من اللجنة التي تدير نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك بصعوبة الفترة الحالية التي يمر بها النادي، خاصة من الناحية المالية، قائلا: "اللجنة الحالية تسلمت النادي وهو في وضع مادي سيئ، يكفي أن هناك ديون لصالح اللاعبين السابقين تتخطى حاجز الـ10 ملايين دولار، بالإضافة إلى الديون الأخرى لصالح الضرائب والتأمينات ووزارة الأوقاف، وتسلمنا النادي وفي خزينته مبلغ مليون و250 ألف جنيه فقط، وهو ما تم إثباته فى الأوراق الرسمية".

وأوضح إبراهيم عبد الله، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قام بتقديم استقالته للجنة التى تدير النادي يوم الجمعة الماضى، وقال: "متمسك باستقالتي من اللجنة التي تدير النادي، وتواجدي في الفترة الحالية كابن من أبناء النادي".