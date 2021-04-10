شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب في سموحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس اداره نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر، على قرار احمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الأول، بخصم عشرة آلاف جنيه من كل لاعب شارك في مباراة غزل المحلة الأخيرة للتفريط في الفوز وضياع نقطتين غاية في الأهمية.

وكان محمد فرج عامر قد أعلن غضبه؛ بسبب التعادلات التي وصلت إلى 12 تعادلا للفريق هذا الموسم، والتفريط في نقاط كانت كفيلة بالدخول في المربع الذهبي للموسم الجاري.

وانتقل ثنائي سموحة محمد الترهونى وحسام حسن إلى أهلي طرابلس إعارة لنهاية الموسم، حيث يسعى أحمد سامي إلى تجهيز جميع اللاعبين، لتعويض غياب الثنائي الأهم في الفريق.

وتعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشرة للدورى.

تقدم سموحه بالهدف الأول عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق رجب نبيل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن وضعها اللاعب قوية برأسه داخل المرمى معلنا هدف السبق للموج الأزرق، وتعادل فتحى مبروك للمحلة من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد أبناء سموحة إلى 24 نقطة في المركز الثامن.