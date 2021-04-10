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إبراهيم عبدالله: التجديد لساسي سيكلف الزمالك 55 مليون جنيه في الموسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أن فرجاني ساسي لاعب مهم والتجديد له مطلب جماهيري.

وقال عبدالله في تصريحات لقناة النهار:" لو تم تجديد عقد ساسي سأحتاج لتجديد عقود العديد من اللاعبين الأخرين مثل أشرف بنشرقي وطارق حامد وإمام عاشور وعبدالله جمعة".

وأضاف:" إمام عاشور عقده في الموسم 800 ألف جنيه والتجديد لساسي كان سيكلف الزمالك 55 مليون جنيه في الموسم".

وأكمل:" فرجاني ساسي لم يطلب أموال من الزمالك للتجديد لكنه تفاوض مع خلال وكيله، ووكيله رفض تحمل اللاعب قيمة الضرائب كباقي اللاعبين وهو بيدافع عن حقوق اللاعب وهذا حقه".

وأتم تصريحاته :" شيكابالا الكابتن التاريخي للزمالك لم يتقاضي "تعريفة" مقابل تجديد عقده وكان دائم الحديث عن حقوق باقي اللاعبي ولا يتحدث عن حقوقه".

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محمد العمدة

محمد العمدة

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