حلمي طولان يهاجم اتحاد الكرة بسبب الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، الاتحاد المصري لكرة القدم خاصة بعد تمسك مسئولي "الجبلاية" بالاستعانة بحكم مصري لإدارة مباراة القمة المقبلة والتي ستكون بين الأهلي والزمالك.

طولان قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"العرف أن مباريات الأهلي والزمالك تقام بإدارة تحكيم أجنبي، لا أعرف السبب الحقيقي في الاستعانة بحكم مصري وحدوث القيل والقال".

وتابع :"ما المشكلة في الاستعانة بحكم أجنبي، أنا شخصيًا بترحم على أيام عمرو الجنايني".

وشهدت الفترة الماضية رفض قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك باستقدام حكام مصريين لإدارة القمة المقبلة والمقرر لها في 18 من الشهر الجاري ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري.

طولان واصل هجومه خلال تصريحاته :"نواجه بعض الظروف الخارج عن إرادتنا، في مباراة أسوان الأخيرة أحرزنا هدفًا صحيحًا واحتسب علينا هدف من تسلل".

وأكمل :"قالولي الفار لا يعمل بسبب تكلفته بـ100 ألف جنيه، وراحو استعانوا بثلاثة حكام بـ3000 جنيه".

وكان نادي إنبي أصدر بيانًا رسميًا عقب مباراة أسوان أعلن من خلاله غياب تقنية "var" في مباراة أسوان الأخيرة والتي انتهت لفريق "زهرة الجنوب" بهدف دون رد.