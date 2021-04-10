نشرة الجمعة.. الأهلي يهزم سيمبا التنزاني.. وقائمة الزمالك لمواجهة توينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 9 ابريل 2021.

موسيماني: كنا الأفضل.. وما فعله الشناوي ليس سلوكًا سيئًا

فوز صعب للزمالك على طلائع الجيش بدوري اليد

"شريف" يقود الأهلي لفوز هاديء أمام سيمبا في ختام دور المجموعات

عودة زيزو.. الزمالك يُعلن قائمة لقاء الحسم أمام توينجيت

كارتيرون: أتمنى فوز الترجي أمام المولودية.. والزمالك لن يتأثر بالغيابات

الترجي يرفض إعارة "الهوني" لأهلي طرابلس

رسمياً.. 8 بلاد أوروبية تعلن حضوراً جماهيرياً يصل إلى 100% في يورو 2020

الزمالك بـ "الأبيض الكامل" أمام توينجيت السنغالي

شباب بلوزداد يتأهل إلى ربع نهائي الأبطال بإسقاط صنداونز

أبوريدة يلتقي وزير الرياضة السعودي بالرياض

رسميا.. تغيير حكم الكلاسيكو

رسميا.. اتحاد الكرة يتمسك بالتحكيم المصري في القمة