الزمالك: لا نُشكك في الحكم المصري.. وننتظر رد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، إن ناديه يرغب في اسناد لقاء القمة المقبل لطاقم تحكيم أجنبي من أجل تطبيق مبدأ تكافىء الفرص.

وقال إبراهيم في تصريحات لقناة الزمالك" هذا الطلب ليس تشكيك في الحكام المصريين لكن هذه مباراة لها ظروف خاص".

وأضاف:" نريد أن تسير الأمور بشكل طبيعي ولا نضع الحكام المصريين في حرج، وهذا ليس طلب جديد ونطالب بحكام أجانب نظرا لحساسية المباراة لأن مباراة القمة لها ظروف خاصة".

وأكمل:" ننتظر رد اتحاد الكرة على طلب نادي الزمالك بشأن اسناد المباراة لحكام أجانب".

وأتم تصريحاته:" أقول للجمهور الفريق يسير في الطريق الصحيح وباذن الله نكمل في الدوري والكأس، واللاعبين لديهم الإصرار، وأطالب الجماهير استمرار دعمهم للفريق".

وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بياناً رسمياً أعلنت فيه تمكسها بالاستعانة بالحكام المصريين لإدارة مباراتي القمة ببطولة الدوري الممتاز.

ورفض الأهلي والزمالك في وقت سابق التحكيم المصري لمبارتي القمة بعد إعلان لجنة الحكام الاعتماد على الحكام المصريين لإدارة القمة.