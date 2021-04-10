ترتيب دوري ابطال افريقيا بعد نتائج اليوم «مجموعة الاهلي المصري»

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري ابطال افريقيا 2021، والتي تضم النادي الاهلي المصري، بجانب سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني، وفيتا كلوب الكونجولي.

ولعب الاهلي امام سيمبا مساء اليوم الجمعة 9-4-2021، على ملعب الاهلي We السلام، وتمكن من تحقيق الفوز على الفريق التنزاني بهدفٍ دون رد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وقدم الاهلي اداءً رائعًا خلال الشوط الأول، حيث سيطر على الكرة وصنع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، نجح في ترجمة إحداها إلى هدفٍ عن طريق المهاجم “محمد شريف”، في الدقيقة (33)، بعدما أرسل أفشة كرة عرضية من جهة اليسار قابلها شريف برأسية ردت من حارس المرمى ثم وصلت له مرة أخرى فسدد كرة من الوضع ساقطًا داخل منطقة الست ياردات سكنت الشباك الخالية.

وغابت خطورة النادي الاهلي في الشوط الثاني، وأكتفى بالاستحواذ على الكرة، في ظل استسلام وتراجع نادي سيمبا الذي بدا راضيًا بالخسارة بهذه النتيجة!

وكان الاهلي قد فقد فرصة المنافسة على صدارة المجموعة الأولى من دوري ابطال افريقيا في الجولة الخامسة الأسبوع الماضي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع المريخ السوداني، تزامنًا مع فوز سيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام فيتا كلوب الكونجولي.

وبفوز الاهلي على سيمبا اليوم رفع رصيده إلى 11 نقطة، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة، ليتأهلا معاً لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021.

وفي نفس توقيت مباراة الاهلي امام سيمبا 19:00 جرينتش، استضاف فيتا كلوب فريق المريخ على ملعب الشهداء، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والتالي ترتيب المجموعة الأولى من دوري ابطال افريقيا بعد ختام الجولة السادسة