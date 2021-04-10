فيديو | شاهد اهداف مباراة الاهلي وسيمبا في دوري ابطال افريقيا «بهلوانية شريف تُكسب الاحمر»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو لمشاهدة اهداف مباراة الاهلي وسيمبا في دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

حقق النادي الاهلي فوزًا ثأريًا على ضيفه سيمبا، بعدما فاز عليه بنفس نتيجة مباراة الذهاب (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاهلي We السلام.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لصالح النادي الاهلي، المهاجم “محمد شريف”، في الدقيقة (33)، بعدما أرسل أفشة كرة عرضية من جهة اليسار قابلها شريف برأسية ردت من حارس المرمى ثم وصلت له مرة أخرى فسدد كرة بوضعية “بهلوانية” داخل منطقة الست ياردات سكنت الشباك الخالية.

وكان الاهلي قد فقد فرصة المنافسة على صدارة المجموعة الأولى من دوري ابطال افريقيا في الجولة الخامسة الأسبوع الماضي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع المريخ السوداني، تزامنًا مع فوز سيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام فيتا كلوب الكونجولي.

وبفوز الاهلي على سيمبا اليوم رفع رصيده إلى 11 نقطة، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة، ليتأهلا معاً لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021.

وأدار مباراة الاهلي وسمبا الحكم الجزائري “مصطفى غربال”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وسيطر الاهلي على الكرة منذ بداية المباراة رغم الضغط العالي الذي مارسه سيمبا على حامل الكرة، وأتت الفرصة الأولى للمارد الأحمر عند الدقيقة (13) عن طريق محمد شريف الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء علت المرمى بقليل.

وعاد محمد شريف في الدقيقة (22)، ليهدد مرمى سيمبا للمرة الثانية بعدما قابل عرضية أحمد رمضان بيكهام برأسية جاورت القائم.

وكاد مدافع نادي سيمبا يفتتح التسجيل للنادي الاهلي بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد عرضية محمد مجدي أفشة، لولا تألق الحارس الذي تصدى لها لتخرج إلى الركنية.

وسجل محمد شريف هدف التقدم للنادي الاهلي في الدقيقة (33)، مستغلًا عرضية أفشة من الجهة اليسرى، بعد سوء تفاهم بين مدافع سيمبا وزميله حارس المرمى.

وتعرض مهاجم الاهلي جونيور اجايي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الاحمر على سيمبا بهدفٍ دون رد.

وجاء الشوط الثاني مغاير تمامًا، حيث هدأ الريتم كثيرًا مع احتفاظ الاهلي بالكرة في ظل تراجع واستسلام من فريق سيمبا.

وبدأ سيمبا الخروج من مناطقه في الدقيقة (70)، وحاول “سيرجي باسكال” تهديد مرمى محمد الشناوي ولكن تسديدته ذهبت بعيدة عن المرمى.

ولم ترتق باقي محاولات نادي سيمبا إلى مستوى الخطورة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الاهلي على الاسود بنتيجة (1-0).