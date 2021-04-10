عاد الشك ليُساور عشاق نادي الهلال رغم بقاء فريقهم على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في قمة مباريات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتجمد الهلال في المركز الأول برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب الثاني، واتحاد جدة الثالث، لتبقى المنافسة على لقب الدوري السعودي مفتوحة على مصراعيها أمام ثلاثة أندية حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

وقدم اتحاد جدة بعد فوزه على الهلال اليوم هدية ثمينة لفريق الشباب لمشاركة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بنفس رصيد النقاط، لكن ذلك سيتطلب أولاً فوز فريق الليوث على نادي الباطن – أحد أندية قاع الجدول – في مباراة يوم غد السبت 10 أبريل بختام الجولة 25.

ويسعى الشباب لتعويض خيبة الأمل التي أصيب بها قبل فترة التوقف الدولي، عندما خسر أمام اتحاد جدة والتعاون، مع ذلك لم يستثمر الهلال الفرصة للابتعاد أكثر، وعاد لممارسة فصوله الباردة مع أنصاره.

على صعيد آخر، واصل فريق التعاون صحوته بهزيمة العين 3/صفر في الجولة 25 من الدوري السعودي، ليتقدم إلى المركز الرابع، مستغلاً سقوط النصر في فخ الخسارة أمام ضمك بنتيجة 2/3 لحساب نفس الجولة.

وتقلصت آمال فريق النصر في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بسبب الخسارة من ضمك، حيث تقهقر إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الإتفاق السادس وللأخير مباراة أقل.

وتلقى فريق أهلي جدة الهزيمة السادسة على التوالي حين سقط على ملعب الجوهرة المشعة أمام الرائد بنتيجة 3/2، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعدما كان ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب بفضل مستواه المتميز خلال النصف الأول من الموسم.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد سقوط الهلال في الكلاسيكو