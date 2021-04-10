نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي «فلاته يهزم المعيوف»

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي، الذي أقيم ضمن مباريات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، لحساب الجولة 25 من البطولة، وانتهى بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

وظل الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة رغم هذه الخسارة، ويمكنه البقاء في المركز الأول حتى لو تمكن ملاحقه “الشباب” من الفوز أمام الباطن يوم غد السبت.

أما الاتحاد فقد عزز تواجده في المركز الثالث برصيد 45 نقطة ليتساوى مع الشباب في نفس عدد النقاط، ليدخل لعبة المنافسة على اللقب من الباب الكبير.

تقدم الاتحاد في نتيجة المباراة عند الدقيقة 26 بواسطة رأسية لاعب الوسط “عبد المحسن فلاته” بعد تلقيه عرضية نموذجية من ركنية نفذها البرازيلي رومارينيو.

وأضطر المدير الفني لاتحاد جدة “فابيو كاريلي” لسحب عمر هوساوي في الدقيقة 11 بداعي الإصابة للدفع بعبد المحسن فلاته والذي تكفل بتسجيل هدف السبق.

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وتصدت العارضة لهدف مُحقق لفريق الهلال قبل هدف تقدم الاتحاد ببضع دقائق، بعدما سيطر رفاق آندريه كاريلو على الدقائق الـ 20 الأولى من اللقاء وسط تركيز «النمور» على الهجمات المرتدة.

وعزز الاتحاد تقدمه في نتيجة المباراة عند الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، بهدف سجله المدافع اليافع “سعود عبد الحميد” بصناعة عبد العزيز البيشي، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد وسط دهشة نجوم الهلال.

وفي مطلع الشوط الثاني قام المدير الفني للهلال “روجيرو ميكالي” بإجراء تغييرين دفعة واحدة بنزول عطيف وهتان باهبري بدلاً من الثنائي ناصر الدوسري وسيباستيان جيوفينكو، على أمل تحسين أداء الفريق من الناحية الهجومية.

ورد كاريلي على ميكالي بسحب الثنائي “رودريجيز ورومارينيو” لتأمين منطقة الوسط عن طريق إشراك كل من عبد الرحمن العبيد وكامارا.

وظل الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة رغم هذه الخسارة، ويمكنه البقاء في المركز الأول حتى لو تمكن ملاحقه “الشباب” من الفوز أمام الباطن يوم غد السبت.

أما الاتحاد فقد عزز تواجده في المركز الثالث برصيد 45 نقطة ليتساوى مع الشباب في نفس عدد النقاط، ليدخل لعبة المنافسة على اللقب من الباب الكبير.

وشهدت المباراة غياب النجم المصري أحمد حجازي عن خط دفاع نادي اتحاد جدة الذي بدأ بتشكيلة مكونة من “مارسيلو جروهي” في حراسة المرمى، والرباعي “مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – عمر هوساوي – سعود عبد الحميد” في خط الدفاع.

وتواجد كل من عبد العزيز الجبرين – كريم الأحمدي – جاري رودريجيز – رومارينيو – عبد العزيز البيشي في خط الوسط، ليكتفي فريق اتحاد جدة بالاعتماد على مهاجم واحد كان “فهد المولد”.

أما فريق الهلال فقد بدأ بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، والرباعي “محمد البريك – جانج – علي البليهي – ياسر الشهراني” في خط الدفاع.

وفي خط وسط الهلال تواجد “جوستافو كويلار – ناصر الدوسري – آندريه كاريلو – لوسيانو فيتو – جيوفينكو”.

واعتمد مدرب الهلال على مهاجم واحد كان الهداف الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” في ظل غياب النجم السعودي “سالم الدوسري” الذي استبعد من قائمة المباراة حاله كحال أحمد حجازي.

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