فيديو | مشاهدة أهداف مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي «صدمة في شوط»

شاهد فيديو أهداف مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي، الذي أقيم ضمن مباريات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، لحساب الجولة 25 من البطولة، وانتهى بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

تقدم الاتحاد في أهداف المباراة عند الدقيقة 26 بواسطة رأسية لاعب الوسط “عبد المحسن فلاته” بعد تلقيه عرضية نموذجية من ركنية نفذها البرازيلي رومارينيو.

وأضطر المدير الفني لاتحاد جدة “فابيو كاريلي” لسحب عمر هوساوي في الدقيقة 11 بداعي الإصابة للدفع بعبد المحسن فلاته والذي تكفل بتسجيل هدف السبق.

وتصدت العارضة لهدف مُحقق لفريق الهلال قبل هدف تقدم الاتحاد ببضع دقائق، بعدما سيطر رفاق آندريه كاريلو على الدقائق الـ 20 الأولى من اللقاء وسط تركيز «النمور» على الهجمات المرتدة.

وعزز الاتحاد تقدمه في نتيجة المباراة عند الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، بهدف سجله المدافع اليافع “سعود عبد الحميد” بصناعة عبد العزيز البيشي، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد وسط دهشة نجوم الهلال.

وشهدت المباراة غياب النجم المصري أحمد حجازي عن خط دفاع نادي اتحاد جدة الذي بدأ بتشكيلة مكونة من “مارسيلو جروهي” في حراسة المرمى، والرباعي “مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني – عمر هوساوي – سعود عبد الحميد” في خط الدفاع.

وتواجد كل من عبد العزيز الجبرين – كريم الأحمدي – جاري رودريجيز – رومارينيو – عبد العزيز البيشي في خط الوسط، ليكتفي فريق اتحاد جدة بالاعتماد على مهاجم واحد كان “فهد المولد”.

وظل الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة رغم هذه الخسارة، ويمكنه البقاء في المركز الأول حتى لو تمكن ملاحقه “الشباب” من الفوز أمام الباطن يوم غد السبت.

أما الاتحاد فقد عزز تواجده في المركز الثالث برصيد 45 نقطة ليتساوى مع الشباب في نفس عدد النقاط، ليدخل لعبة المنافسة على اللقب من الباب الكبير.

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