نتيجة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي «الدفاع يورط العالمي»

تعرف على نتيجة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021، لحساب الجولة 25، والتي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

افترس فريق ضمك ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل فارس الجنوب نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر وضمك في تمام الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش، 18:05 بتوقيت مصر، 19:05 بتوقيت السعودية.

وكاد سلطان الغنام يفتتح التسجيل لفريق النصر عند الدقيقة السادسة، ولكن الحارس الجزائري مصطفى زغبة أبعدها ببراعة.

وبعدها بدقيقة واحدة، سجل فريق ضمك الهدف الأول عن طريق بيليجرينو، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فشل الحارس وليد عبد الله في إبعادها لتسكن شباكه.

وعند الدقيقة (25)، تحصل خالد العنام على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث تعرض لعرقلة من فاروق شافعي، وتولى الغنام تسديدها بنفسه ولكن مصطفى تصدى لها بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل عبد الفتاح عسيري هدف التعادل لفريق النصر في الدقيقة (51)، بتمريرة من نور الدين أمرابط، وتمكن عبد الرحمن العبيد من خطف هدف التقدم للعالمي من ركلة حرة مباشرة، عند الدقيقة (54).

وتعادل فريق ضمك في الدقيقة (56) عن طريق زيلايا، مستغلا سوء تمركز دفاع النصر.

واستفاد “بيليجرينو” من خطأ آخر في دفاعات النصر، بعدما حاول سلطان الغنام إرجاع الكرة للحارس براد جونز، ليخطفها ويسجل الهدف الثالث لضمك، في الدقيقة (62).

وأهدر البريكان فرصة معادلة النتيجة، عند الدقيقة (74)، بعدما انفرد بحارس ضمك، حيث سدد الكرة خارج الملعب بطريقة غريبة.

وتعرض لاعب ضمك، بدر منشي، للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخله العنيف على عبد المجيد الصليهم، في الدقيقة 75.

ورغم النقص العددي في صفوف ضمك، لم تفلح محاولات النصر في الدقائق المتبقية من المباراة، لتنتهي بفوز فريق فارس الجنوب على العالمي بنتيجة (3-2).