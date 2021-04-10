نتيجة مباراة شباب الاهلي والنصر في كأس الخليج العربي «الفرسان يتوج في حضور مؤمن زكريا»

تعرف على نتيجة مباراة شباب الاهلي والنصر في نهائي كأس الخليج العربي، والتي شهدت تكريم نجم النادي الاهلي المصري “مؤمن زكريا“.

توج شباب الاهلي بلقب كأس الخليج العربي الاماراتي، للمرة الخامسة في تاريخه، إثر فوزه على النصر (5-4) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وأقيمت مباراة شباب الاهلي والنصر على ملعب الشارقة، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش، 17:05 بتوقيت مصر، 18:05 بتوقيت السعودية، 19:05 بتوقيت الامارات.

ودخل شباب الاهلي والنصر أجواء المباراة منذ اللحظات الأولى، وكاد الفرسان يخطفون هدف التقدم في الدقيقة العاشرة لولا العارضة التي ردت تسديدة كارتابيا من ضربة حرة مباشرة.

وتلقى النصر صدمة كبيرة بعدما تعرض لاعبه جلوبير للطرد في الدقيقة (35) من زمن الشوط الأول، بعد عودة حكم الساحة إلى تقنية الفيديو “var”.

وألغى حكم المباراة، قرار منح ركلة جزاء لفريق شباب الاهلي، في الدقيقة (57)، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والتأكد من عدم تعرض جلال الدين ماشاربيوف للعرقلة.

ورغم النقص العددي صمد نادي النصر امام شباب الاهلي الذي أصبح منقوص العدد هو الآخر قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعدما تعرض لاعبه “محمد مرزوق” للطرد بعد تلقيه إنذارين.

وفشل نادي شباب الاهلي والنصر في الوصول إلى الشباك رغم كثرة المحاولات، لتنتهي المباراة بنتيجة (0-0)، ومن ثم احتكما إلى ركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح إثارة كبيرة، والتي ابتسمت في الأخير لفريق شباب الاهلي بعد أن كان على أعتاب الخسارة، لولا ركلة حاسمة أهدرها النصر.

ويعد تتويج شباب الاهلي بكأس الخليج العربي هو الخامس في تاريخه، ليحرم النصر من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

ونال فريق شباب الاهلي لقب كأس الخليج العربي في 4 مناسبات سابقة مواسم 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019.

وأتت دعوة رابطة المحترفين الاماراتية لنجم الاهلي “مؤمن زكريا” من أجل دعمه والشد من أزره حتى يعود سريعًا إلى الملاعب ورفع الحالة المعنوية له، فى ظل الإصابة التي يعانى منها منذ فترة طويلة.