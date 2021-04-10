بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا «يلا شوت»

شاهد بث مباشر الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يستضيف الأهلي نظيره سيمبا على ملعب “السلام We الاهلي”، ويتطلع إلى رد اعتباره في مباراة تعتبر تحصيل حاصل بعدما حسم الفريقين التأهل إلى دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان سيمبا قد فاز على النادي الأهلي في مباراة الذهاب ضمن الجولة الثانية، بهدفٍ دون رد سجله “لويس ميكيسوني”، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني يوم 23-2-2021.

وفقد الأهلي فرصة المنافسة على صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا في الجولة الخامسة الأسبوع الماضي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع المريخ السوداني، تزامنًا مع فوز سيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام فيتا كلوب الكونجولي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ليتأهلا معاً لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وينقل بث مباشر الأهلي وسيمبا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بين سبورت ماكس 6 الفرنسية.

ويدير مباراة الأهلي وسمبا الحكم الجزائري “مصطفى غربال”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.