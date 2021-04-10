موعد مباراة الزمالك القادمة أمام تونغيث في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الزمالك وضيفه تونغيث السنغالي في آخر جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي.

يدخل نادي الزمالك مباراة تونغيث السنغالي، وعينه على تحقيق الفوز وانتظار هدية من غريمه اللدود في البطولات الأفريقية خلال السنوات الأخيرة نادي الترجي التونسي عندما يحل مولودية الجزائر ضيفًا عليه في نفس التوقيت.

ويلعب نادي الترجي التونسي متصدر المجموعة الرابعة، والمتأهل سلفاً إلى ربع النهائي، آخر مبارياته في المجموعة على ملعب رادس أمام المولودية، وإذا تمكن الترجي من الفوز، سيتمكن زملاء محمود شيكابالا من التأهل شريطة الفوز على تونغيث.

وكان الزمالك قد أحيا آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الجولة الماضية (الخامسة)، بعد العودة بفوز ثمين من ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر أمام مولودية الجزائر، بفضل ثنائية يوسف أوباما ومحمود شيكابالا.

ورفع فريق باتريس كارتيرون رصيد نقاطهم إلى خمس في المركز الثالث بالمجموعة، خلف مولودية الجزائر الثاني بفارق ثلاث نقاط، فيما يتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ10 نقاط جمعهم من 5 مباريات.

ويتعين على أصدقاء أشرف بن شرقي الفوز في مباراة تونغيث بالتزامن مع تعثر مولودية الجزائر في رادس أمام الترجي التونسي وخسارته المباراة الأخيرة من دوري المجموعات، ليتأهلوا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والالتحاق بركب المتأهلين.

موعد مباراة الزمالك أمام تونغيث السنغالي والقنوات الناقلة

حدد موعد مباراة الزمالك وضيفه تونغيث يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، ويقودها الحكم الدولي المالي محمدو كيتا.

وتنقل مباراة الزمالك وتونغيث على قنوات بي ان سبورتس HD4، عبر القمر الصناعي نايل سات، وقمر سهيل سات، كما تنقل على خدمة بي ان كونكت.

وأسندت مجموعة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق على مباراة الزمالك وضيفه تونغيث للمعلق الرياضي المصري علي محمد علي، الذي سيتكلف بالتعليق على مباراة الأهلي وضيفه سيمبا التنزاني يوم الجمعة 9 أبريل 2021.

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس ماكس الفرنسية، عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً، كما يمكن متابعتها على موقع الخليج 365، أولاً بأول، في بث حي ومباشر.