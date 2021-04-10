نتيجة مباراة شباب بلوزداد وصن دانز في دوري ابطال افريقيا «خدمات الحارس تؤمن الصعود»

تعرف على نتيجة مباراة شباب بلوزداد وصن داونز في دوري ابطال افريقيا، بختام مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أندية مازيمبي الكونجولي والهلال السوداني.

انتهت مباراة شباب بلوزداد وصن داونز التي أقيمت في جنوب أفريقيا بعد عصر اليوم الجمعة 9 أبريل 2021، بفوز الفريق الجزائري بنتيجة 2/0، ليحقق تأهلاً مستحقًا إلى الدور ربع النهائي بفارق 4 نقاط عن مازيمبي الذي خطف المركز الثالث من الهلال بعد تحقيقه للفوز في نفس التوقيت بنتيجة 1/2.

وافتتح شباب بلوزداد النتيجة بهدف سجله “أمير سعيود” في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد استغلال مثالي لهفوة ساذجة من حارس مرمى صن داونز “ريكاردو جوس”، حيث مرر الكرة بشكل خاطيء لحظة تواجد 3 لاعبين من شباب بلوزداد حول وداخل منطقة الجزاء، ليقطع سعيود الكرة ويراوغ الحارس ثم يسدد في المرمى بنجاح.

وتصدر أمير سعيود ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد هذا الهدف، حيث سجل كذلك أمام مازيمبي الكونجولي في الجولة الماضية بعد مشاركته في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

ورفع أمير سعيود رصيد أهدافه لـ 7 في المركز الأول بفارق هدف عن لاعب نادي المريخ السوداني سيف تيري، وبفارق هدفين عن التونسي فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي والذي ودع البطولة من الدور الإقصائي الثاني أمام مولودية الجزائر.

وفي الدقيقة 45، أضاف أحمد قاسمي الهدف الثاني لفريق شباب بلوزداد بعد استغلال عرضية في ارتفاع قاتل من الظهير الأيمن زين العابدين بولخوة، حولها بلمسة واحدة من داخل منطقة الستة ياردات في الزاوية الضيقة لحارس المرمى.

وخلال الشوط الثاني لم تفلح محاولات صن داونز للعودة إلى أجواء المباراة حتى بعد نزول كل من “موتوبا ومخوما وكابينجا” بدلاً من مفالا وموداو ومالوليكا في الدقيقة 55.

ورفع شباب بلوزداد رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من فوزين وثلاث تعادلات وخسارة يتيمة، بينما ترشح صن داونز كمتصدر للمجموعة برصيد 13 نقطة بعد تعادله وخسارته في الجولتين الخامسة والسادسة أمام الهلال وبلوزداد.

وبهذه النتيجة فقّد فريق صن داونز لقب أفضل فريق في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وهو اللقب الذي سيذهب بنسبة كبيرة إلى الترجي التونسي أو الوداد المغربي إذا حقق أحدهما نتيجة إيجابية في ختام المجموعات.

ولم يخسر صن داونز أي مباراة على ملعبه منذ عام 2017، عندما خسر في دور المجموعات أمام نادي الترجي الرياضي التونسي، واستطاع الحفاظ على سجله خال من الهزائم لمدة 28 مباراة في جميع بطولات عام 2020.

ومن المثير للجدل تمكن صن داونز من هزيمة شباب بلوزداد في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بنتيجة 5/1 في الجزائر.