قبل ساعات من صافرة البداية .. تغيير الحكم الرئيسي للكلاسيكو



قبل ساعات من إطلاق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، السبت، تم تغيير حكم المباراة.



وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز لن يقود المباراة بعد إصابته وسيعوضه خيسوس جيل مانزانو.



وأشارت الصحيفة إلى أن لاهوز عين لقيادة المباراة بعد أن قوبلت إدارته لمباراة بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان بالاستحسان في منتصف الأسبوع، وكان من المأمول أن يتوج أسبوعا تحكيميا كبيرا بقيادته الكلاسيكو.



وسيعوضه مانزانو، الذي كان من المقرر أن يستفيد من فترة راحة في نهاية الأسبوع.



وقالت الصحيفة إن مانزانو أشرف سابقا على الكلاسيكو في موسم 2014/2015، عندما فاز ريال مدريد 3-1 على ملعب سانتياغو برنابيو.



وقاد مانزانو 31 مباراة لريال مدريد أسفرت عن 25 فوزا وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم لفريق العاصمة الإسبانية. وقاد 20 مباراة لبرشلونة فاز البارصا في 11 منها وتعادل في خمس وخسر 4.



وتأتي مباراة الكلاسيكو في وقت احتدم التنافس على لقب الدوري الإسباني، إذ قلصا الفريقان معا فارق النقط مع المتصدر أتليتكو مدريد، ويحتل برشلونة المرتبة الثانية متبوعا بريال مدريد في المرتبة الثالثة.