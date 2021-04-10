اخبار الرياضه

قبل ساعات من صافرة البداية .. تغيير الحكم الرئيسي للكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قبل ساعات من صافرة البداية .. تغيير الحكم الرئيسي للكلاسيكو

يمن شباب نت - متابعات

الجمعة, 09 أبريل, 2021 - 11:44 مساءً

 
قبل ساعات من إطلاق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو بين الغريمين وبرشلونة، السبت، تم تغيير حكم المباراة.
 
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز لن يقود المباراة بعد إصابته وسيعوضه خيسوس جيل مانزانو.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن لاهوز عين لقيادة المباراة بعد أن قوبلت إدارته لمباراة بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من ضد باريس سان جيرمان بالاستحسان في منتصف الأسبوع، وكان من المأمول أن يتوج أسبوعا تحكيميا كبيرا بقيادته الكلاسيكو.
 
وسيعوضه مانزانو، الذي كان من المقرر أن يستفيد من فترة راحة في نهاية الأسبوع.
 
وقالت الصحيفة إن مانزانو أشرف سابقا على الكلاسيكو في موسم  2014/2015، عندما فاز ريال مدريد 3-1 على ملعب سانتياغو برنابيو.
 
وقاد مانزانو 31 مباراة لريال مدريد أسفرت عن 25 فوزا وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم لفريق العاصمة الإسبانية. وقاد 20 مباراة لبرشلونة فاز البارصا في 11 منها وتعادل في خمس وخسر 4.
 
وتأتي مباراة الكلاسيكو في وقت احتدم التنافس على لقب ، إذ قلصا الفريقان معا فارق النقط مع المتصدر أتليتكو مدريد، ويحتل المرتبة الثانية متبوعا بريال مدريد في المرتبة الثالثة.

كلمات مفتاحية :
مشاركة الصفحة:
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا