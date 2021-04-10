الامارات | «الفريق» يظفر بـ «جائزة زعبيل» في ختام موسم «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفريق» يظفر بـ «جائزة زعبيل» في ختام موسم «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول «شادويل» بالشعار الأزرق والأبيض الشهير، ثلاثة انتصارات في السباق الختامي لموسم مضمار ميدان العالمي، الذي جرى أول من أمس، وتضمن ثمانية أشواط، رعت كل منها إحدى الشركات التي ارتبطت برعايتها لموسم 2020-2021، خصوصاً في «أمسية كأس دبي العالمي»، ونافس على ألقابها 107 من نخبة الجياد المحلية والدولية، وبلغ إجمالي جوائزها 817 ألفاً و500 درهم.

ونجح الجواد «الفريق»، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنطونيو فريزوا، في إهداء «شادويل» لقب ثانية البطولات الرئيسة للسباق الختامي «جائزة زعبيل» في الشوط السادس على مسافة 1600 متر عشبي، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة ضمن الفئة المشروطة «بحسب العمر والنتائج»، بجوائز بلغت 120 ألف درهم.

وجاء انتصار «الفريق» مكملاً لثلاثية الشعار الأزرق والأبيض الشهير، بعد أن استهلت بالجواد «بواسل»، بإشراف المدرب دوغ واطسون، وقيادة الفارس سام هتشكوت، في الشوط الثاني «بنك الإمارات دبي الوطني»، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ، بجوائز بلغت 87.5 ألف درهم، ثم «مترفع» بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو في الشوط الرابع «الطاير للسيارات»، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ، بجوائز بلغت 105 آلاف درهم.

وذهب لقب أولى البطولات الرئيسة إلى المهر «رير نينجا» لـ«إكوري إما زينج تيم» بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس روبستون فرينش، حيث فاز بلقب «لونجين ستيكس» لمسافة 1900 متر رملي، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة ضمن الفئة المشروطة «بحسب العمر والنتائج»، بجوائز بلغت 120 ألف درهم.

وفي بقية النتائج، توّج المهر «مكمانامان» المملوك لإسطبلات الرشيد، بلقب الشوط الافتتاحي «طيران الإمارات ستيكس»، قبل أن يحمل أول الأشواط الرملية، فوز الجواد «بوشارت» المملوك لـ«فريق البيت المتوحد» بلقب بطولة «غولف نيوز».

وفي أطول أشواط الأمسية، عاود سطوع نجم المدرب مصبح المهيري والفارس أنطونيو فريزو، مع الجواد «غود تايدينغز» الذي نجح في انتزاع لقب الشوط السابع «موانئ دبي العالمية». وفي الختام حقق «زوريون» لعبدالله المعمري، بإشراف المدرب هلال العلوي، وقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي، لقب الشوط الثامن «عزيزي للتطوير العقاري».

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من نخبة الجياد المحلية والدولية، شاركت في السباق الختامي لموسم ميدان، الذي بلغ إجمالي جوائزه 817 ألفاً و500 درهم.

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