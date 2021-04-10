الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
ريال مدريد - برشلونة 23:00
دوري أبطال إفريقيا
الزمالك - تونغيث 20:00
الترجي - مولودية الجزائر 20:00
الوداد - بيترو 23:00
مان سيتي - ليدز 15:30
ليفربول - أستون فيلا 18:00
كريستال - تشيلسي 20:30
بارما - ميلان 20:00
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - يونيون 17:30
شتوتغارت - ميونيخ 20:30
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