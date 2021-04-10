اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

- 23:00

دوري أبطال إفريقيا

الزمالك - تونغيث 20:00

الترجي - مولودية الجزائر 20:00

الوداد - بيترو 23:00

مان سيتي - ليدز 15:30

- أستون فيلا 18:00

كريستال - 20:30

بارما - ميلان 20:00

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - يونيون 17:30

شتوتغارت - ميونيخ 20:30

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا