الامارات | الشارقة يهزم البطائح.. وشباب الأهلي يتعدى الـ 100 نقطة في كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهزم البطائح.. وشباب الأهلي يتعدى الـ 100 نقطة في كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق الشارقة الجولة الافتتاحية لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة بقوة من خلال الفوز على البطائح بنتيجة «97-76». وكانت إدارة البطائح قد حرصت قبل بدء اللقاء على تهنئة «الملك» بفوزه أخيراً بلقب كأس رئيس الدولة، حيث تم تقديم باقات ورود للاعبين. وشهدت الجولة نفسها تخطي شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة بفوزه على الوصل بواقع «101-91»، وفوز بني ياس على الجزيرة «71-59»، وانتصار الظفرة على العين «79-59».

واحتاج الشارقة إلى نيل لاعبيه أفضلية الربع الأول والثالث والرابع «29-19 و21-17 و24-17» للفوز، فيما اكتفى البطائح بالثاني «23-22». وعانى شباب الأهلي لضمان الفوز على الوصل، بعد أن تبادل الفريقان الهيمنة على مراحل المباراة، بنيل «فرسان دبي» أفضلية الربعين الثاني والرابع «25-15 و29-20»، والربعين الأول والثالث لمصلحة «الإمبراطور» «27-24 و29-23».

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