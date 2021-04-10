الامارات | «فزعة» على قمة المحليات.. و«الشاهينية» في صدارة المفتوح بختامي المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فزعة» على قمة المحليات.. و«الشاهينية» في صدارة المفتوح بختامي المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت مؤسستا هجن العاصفة وهجن الرئاسة تألقهما في المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بالمرموم، أمس، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، من خلال تحديات السيارات للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وكانت مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 16 شوطاً للسيارات، ونجح شعار هجن الرئاسة في مواصلة مشوار تألقه، إذ أكد المضمر محمد زيتون المهيري مجدداً على تميزه بتقديمه «فزعة» على قمة الحول المحليات في الشوط الرئيس الأول، لتهدي السيارة (مرسيدس) إلى الشعار الأحمر.

وتألق المضمر المميز لهجن العاصفة، غياث الهلالي، في ثاني الأشواط للحول المفتوح، وأحرز السيارة (رينج روفر)، من خلال «الشاهينية» التي تمكنت من قيادة الشوط مبكراً.

وكان التألق في الشوط الثالث للزمول من نصيب السلالة البارزة «الشبابي»، إذ أبرز «شاهين» لهجن العاصفة قدراته العالية من خلال اعتلائه صدارة الشوط الثالث مبكراً، وحفاظه على المركز الأول حتى النهاية، ليعلن مجدداً عن تميز شعار هجن العاصفة، واستعداده الكامل لأشواط الرموز في سن الحول والزمول، والمقررة في اليوم الأخير لمهرجان ختامي المرموم.

وشهد الشوط الرابع، الذي خصص للحول، منافسة شديدة بين شعاري هجن العاصفة وهجن الرئاسة، حيث دفع الشعار الأحمر من خلال مضمره محمد زيتون المهيري بـ«الشرود»، التي انطلقت بكل ثبات وثقة نحو خط النهاية، إلا أن التدخل القوي من شعار هجن العاصفة بواسطة «الشاهينية» التي اعتلت الصدارة في الكيلومتر الأخير، ونجحت في حسم المعركة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للسيارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وكان شعار هجن الرئاسة حاضراً من خلال الأشواط الأربعة الرئيسة، حيث قاد المضمر علي جميل الوهيبي «أمجاد» إلى قمة الحول في الشوط الرئيس.

أما الشوط الثاني، الذي خصص للزمول، فقد كان عنوانه الأبرز شعار هجن الرئاسة والمضمر الظافر علي جميل الوهيبي، حيث نجح «عنيد» في إكمال رحلة الثمانية كيلومترات إلى قمة الزمول، ليحصل على اللقب ويضيفه إلى إنجازات مسيرته الرائعة في عالم سباقات الهجن.

- «شاهين» أكد استعداده بقوة لأشواط الرموز في سن الحول والزمول في اليوم الأخير لمهرجان ختامي المرموم.

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