الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاوضات

رفضت إدارة شركة ألعاب جماعية في أحد الأندية طلب مدرب أجنبي حسم تجديد عقده للموسم المقبل، وربطت موافقتها بقدرته على تصحيح أوضاع الفريق، والمنافسة على لقب البطولة الختامية للموسم.

ضغوط

قال مقربون من مسؤول بارز بأحد أندية دوري الخليج العربي، إنه لن يستجيب للضغوط التي تمارس عليه لإجباره على الاستقالة من منصبه، عقب النتائج السلبية الأخيرة للفريق.

انتقال

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب حتا عبدالله كاظم وقّع لنادي الشارقة للانتقال إليه في الموسم المقبل، وذلك عقب تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم، رغم نتائج «الإعصار» المتواضعة.

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