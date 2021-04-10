شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخه.. شباب بلوزداد في ربع نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة اليوم الجمعة، في ختام منافسات المجموعة الثانية للمسابقة القارية.

واقتنص شباب بلوزداد بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية، ليتأهل إلى دور الثمانية لدوري الأبطال كوصيف بعد احتلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط، خلف صن داونز الذي ضمن التأهل كمتصدر سابقا بـ13 نقطة.

وحملت ثنائية شباب بلوزداد توقيع كل من أمير سعيود لاعب الأهلي السابق وأحمد قاسمي في الدقيقتين 29 و45 من عمر اللقاء، ليحقق الفريق الجزائري فوزه الثاني في دور المجموعات ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وكتب الفريق الجزائري التاريخ بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث كانت تعود مشاركته الوحيدة في المسابقة إلى عام 2001، ولم ينجح وقتها في العبور من دور المجموعات.