شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: لاعبو الأهلي يلعبون بدون روح.. وطاهر لازم يعيد حساباته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر بمستوى متواضع خلال مباراة سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام يكن، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم أداء سيئ للغاية في مباراة اليوم وتحديدًا في الشوط الثاني، مفيش كورة واضحة للفريق وفي لغبطة في أداء اللاعبين، حيث لا يوجد أي تحركات داخل الملعب».

وأضاف: «لاعبو الأهلي يلعبون بدون أي روح»، مضيفا: «طاهر محمد طاهر، بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة، ويجب أن يعيد اللاعب حساباته».

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11نقطة، ويحتل سيمبا التنزاني المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطتين.