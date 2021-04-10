شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: لولا قفشة لخسر الأهلي أكثر من مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال مباراة سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي ظهر بمستوى سيئ خلال مباراة سيمبا التنزاني، وهذا قد يكون بسبب أن المباراة (تحصيل حاصل)».

وأضاف: «محمد مجدي قفشة، هو أفضل لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة وافضل صانع ألعاب في مصر»، مضيفًا: «لولا قفشة، لخسر الأهلي العديد من المباريات».

وواصل: «رامي ربيعة، ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم، خاصة أنه بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة».

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11نقطة، ويحتل سيمبا التنزاني المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطتين.