شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: شباب السلاح يصنعون المجد ويؤكدون للعالم أجمع ريادة مصر في اللعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب محمد ياسين بطل المنتخب الوطني للشباب لسلاح سيف المبارزة، بعد حصوله على الميدالية الفضية في منافسات فردي الشباب لسلاح سيف المبارزة، ضمن منافسات بطولة العالم للسلاح المقامة بالقاهرة في الفترة من ٣ حتى ١١ إبريل الجاري.

وأشاد وزير الرياضة بالأداء الرجولي للاعبي المنتخب المصري خاصة أداء اللاعب محمد ياسين، ومحمد السيد اللذان وصلا للأدوار النهائية للبطولة، حيث استطاع محمد ياسين الفوز بالميدالية الفضية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته البالغة بالإنجاز الرائع الذي تحقق في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعالم أجمع في ظل وباء كورونا، ولكن المنتخب المصري واللاعبين كانوا على قدر المسئولية، لافتاً أن مصر دائما ما تحطم الأرقام القياسية وهو ما تحقق من خلال وصول لاعبين من نفس الدولة الي الأدوار النهائية لمنافسات سلاح سيف المبارزة في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية لشباب السلاح.

وهنأ وزير الرياضة، رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني، والجهاز الفني واللاعبين على التنظيم الجيد للبطولة والإعداد لها، مضيفاً أن الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة تدعم وتساند جميع الاتحادات للنهوض بالرياضة المصرية.

ويمثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة كل من محمد ياسين، إبراهيم رمضان، محمد السيد، عمرو عبد الباقي.

ويشارك في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.