شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ينتقد محمد الشناوي عقب مشادته مع الحكم «غربال»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي بالقناة الرسمية للنادي، تصرف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وانفعاله الزائد على الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي أدار مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي على سيمبا بهدف نظيف سجله محمد شريف، في لقاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام وي الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الكرة فاول مليون في المئة للشناوي ولكن اعتراض الشناوي على الحكم غير مقبول ولا يتعلم من الماضي ولا يستطيع السيطرة على أعصابه رغم خبراته الكبيرة».

وكان الشناوي قد انفعل ضد حكم المباراة الجزائري، بعدما رفض الأخير احتسب خطأ لمصلحته ضد مهاجم فريق سيمبا.