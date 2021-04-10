شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يوجه رسالة نارية إلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر بمستوى سيئ خلال مباراة سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «إراحة بعض اللاعبين أساسيين اثر بالسلب على أداء الأهلي أمام سيمبا التنزاني»، مضيفا: «هناك علامات استفهام على أداء الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي».

وأضاف: «حسين الشحات، لم يقدم المطلوب منه حتى الآن، بيلعب من غير إنتاج منذ مباراة الوداد المغربي في النسخة الماضية للبطولة»، مضيفا: «انت زعلان ليه عندما يتم تغييرك؟ أنت مستواك سيئ وحصلت على فرص كثيرة ولكن لم تقدم المستوى المطلوب منك».

كما وجه سمير كمونة رسالة إلى طاهر محمد طاهر، قائلا: «الأهلي غير المقاولون العرب، لازم يكون عندك إصرار على التواجد بشكل أساسي والظهور بمستوى مميز في المباريات التي تشارك بها».