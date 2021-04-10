شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة الأهلي مع النقطة 11 في دوري أبطال أفريقيا.. «بلغ 5 نهائيات ‏وتُوج بـ 4 ألقاب»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات من رابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية بالفوز على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد جاء بواسطة مهاجمه محمد شريف.

واختتم الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات بحصد 11 نقطة محتلاً المركز الثاني وبطاقة الترشح لربع النهائي رفقة سيمبا صاحب الصدارة بـ 13 نقطة.

الأهلي سبق وأن حقق 11 نقطة خلال مشواره بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا خلال 5 مناسبات سابقة قبل النسخة الجارية، وفي المرات الخمسة بلغ المارد الأحمر المباراة النهائية وتُوج باللقب خلال 4 مرات منهم.

البداية في نسخة 2006 ومجموعة ضمت معه كل من الصفاقسي التونسي وأشانتي كوتوكو الغاني وشبيبة القبائل الجزائري وحقق بطل مصر 11 نقطة وبلغ النهائي وتُوج باللقب على حساب الصفاقسي.

نسخة 2012 ومجموعة جمعت الأهلي بكل من الزمالك وتشيلسي الغاني ومازيمبي الكونغولي، يحقق بطل مصر النقاط الاحدى عشر في مرحلة المجموعات ويخطف لقباً قارياً جديداً من قلب ملعب رادس على حساب الترجي التونسي.

يتكرر السيناريو في 2013 ويجمع الأهلي 11 نقطة أمام كل من أورلاندو الجنوب أفريقي وليوبار الكونغولي والزمالك، ويعانق اللقب الثامن لدوري أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو.

الأهلي يعاود الأمر في نسخة 2017 ويحصد 11 نقطة في مجموعته التي ضمت كل من الوداد المغربي وزاناكو الزامبي والقطن الكاميروني، وبلغ أبناء التتش النهائي ولكنهم خسروا اللقب على يد الوداد.

المرة الخامسة والأخيرة قبل النسخة الجارية كان في 2019-2020، فجمع الأهلي 11 نقطة في مجموعته أمام كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتنيوم الزيمبابوي وحقق اللقب على حساب مواطنه الزمالك في نهائي أطلق عليه «نهائي القرن الأفريقي».

تُرى هل يكرر الأهلي عاداته ببلوغ النهائي القاري بعدما حصد 11 نقطة في النسخة الجارية من دوري الأبطال؟