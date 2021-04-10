شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يخطف فوزًا قاتلًا من فولهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ولفرهامبتون انتصاراً ثميناً في اللحظات الأخيرة بهدف مقابل لا شيء أمام فولهام في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب كرافن كوتيج في إطار الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

جاءت المباراة في الشوط الأول سلبية أدائاً ونتيجة ولم تشهد أحداث الشوط الأول إلا خروج بيدرو نيتو نجم الذئاب للإصابة في الدقيقة 32.

وستمر الحال في الشوط الثاني وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة استطاع أداما تراوري من اقتناص الثلاث نقاط للذئاب بعد إحرازه هدف في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بهدف نظيف.

بهذا الفوز يرتفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 38 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 26 في المركز الثامن عشر.