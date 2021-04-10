الأهلي يهزم سيمبا التنزاني بهدف نظيف في لقاء ستاد السلام

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى التى تقام على ملعب ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا .

وحقق الأهلى الفوز بهدف نظيف أحرزه محمد شريف فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء .

وشهد اللقاء مشاركة كل من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن ووليد سليمان بدلًا من أفشة وأجايى وحسين الشحات ومحمد شريف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده الى 11 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة بينما توقف رصيد سيمبا عند 13 نقطة فى المركز الأول.

وكان الفريقين قد حسما تذكرة التأهل إلى دور الثمانية الأفريقي قبل المباراة وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى.

وكان سيمبا قد حقق الفوز على الأهلى بهدف نطيف فى تنزانيا خلال مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات .