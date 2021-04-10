شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الترجي السابق: لا مجال للتهاون أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي العروسي، نجم الترجي التونسي السابق، أن فريق الترجي اسم كبير وصاحب تاريخ ولا مجال للمجاملات في المباراة التي تجمعه بمولودية الجزائر غدا السبت، ويتوقف عليها مصير الزمالك من حسابات التأهل لربع النهائي.

وأضاف سامي العروسي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتسن مع سيف زاهر: "الترجي لن يتهاون أمام المولودية، لا سمعته ولا تاريخه يدفعاه للتهاون أمام المولودية، المباراة ستكون في غاية الندية والإثارة بين فريقين كبيرين نبارك بعدها للمتأهل".

وتابع نجم الترجي التونسي السابق أن الترجي كيان أقوى من اللاعبين والمدرب، قائلا: "نلعب على الفوز، نحترم المنافس المباشر وباقي المنافسين في المجموعة، لا يعني التأهل المبكر أن نخوض مباراة المولودية بنوع من التراخي والاستهتار هذا ليس موجودا في فريق بحجم الترجي، لكن الفريق سيغيب عنه 6 لاعبين أمام المولودية".

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

في سياق آخر قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح ملف تعديل عقد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الماضية، مما جعله يدخل دائرة اهتمامات بعض الأندية الخليجية خاصة في الدوري السعودي، ويتعرض لمغريات مادية كبيرة، لكن يتمسك النادي الأبيض باستمراره في الفترة المقبلة.