شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي قدم مستوى قويا أمام سيمبا.. ورد فعل الشناوي مع الحكم مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني، إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي، وحارس مرمى سيمبا أنقذ أكثر من فرصة على الرغم من تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني.

وأضاف: «أحد لاعبي سيمبا التحم بقوة مع محمد الشناوي، ومن الطبيعي أن تشهد مباريات بطولة إفريقيا الكبيرة انفعالات من جانب اللاعبين نتيجة الحماس، ولكن هذا الأمر لا يدخل في نطاق السلوك غير المقبول».

وأكمل: «منحنا فرصة لبعض اللاعبين نتيجة الإصابات العديدة، وهو ما تسبب في تأثر أداء الأهلي في الشوط الثاني، فنحن نعاني من جدول مضغوط للغاية ويشهد مواجهات قوية أبرزها أمام الزمالك، وهو ما يستوجب تجهيز كل اللاعبين للمباريات المقبلة».

وأشار موسيماني إلى أن ناصر ماهر جاهز للمشاركة في المباريات بعد عودته من الإصابة في الكتف، خاصة أن الفريق يعاني من إصابات وغيابات عديدة، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المواسم، والطبيعي أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة 5 أسابيع بين كل موسم حتى لا يتعرضوا للإجهاد.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز الفني للأهلي أغلق صفحة مباراة سيمبا من أجل التركيز بشكل قوي في المواجهات المقبلة.