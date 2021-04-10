شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 9 / 4 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، لعل أبرزها فوز الأهلي على سيمبا التنزاني، وإعلان قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، إضافة إلى وصول بعثة الرجاء المغربي لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية.

الأهلي يرد اعتباره ويهزم سيمبا 1 / 0 فى ختام دور المجموعات الأفريقي

حقق فريق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث سجل محمد شريف هدف المباراة الوحيد.

استبعاد عواد وجمعة من قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي يخسر جهود مارسيلو 3 أسابيع بسبب مزق الخلفية

اثبتت الأشعة التي خضع لها حسين السيد مارسيلو لاعب طلائع الجيش المعار للنادى الإسماعيلي إصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية، يغيب على أثرها ثلاثة أسابيع عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي ولم يستطع استكمال المباراة بسببها ليخرج ويحل مصطفى فارس بديلا له.

رابطة المحترفين الإماراتية تكرم مؤمن زكريا بنهائي كأس الخليج العربي

قامت رابطة المحترفين الإماراتية، بتكريم مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، على هامش نهائي كأس الخليج العربي بين فريقي شباب الأهلي والنصر، بعدما وجه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الدعوة لمؤمن زكريا، لحضور نهائي كأس الخليج العربي، وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

الإفراج عن المستحقات المجمدة لمنتخب الشباب بعد قرارات الانضباط

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، صرف المستحقات المجمدة بسبب أحداث المنتخب الوطني للشباب السابق، وذلك بعد فصل لجنة الانضباط بالاتحاد في التحقيقات التي أجريت حول الملابسات التي صاحبت الفريق ومنعته من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بعد وصوله إلى تونس.

فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ15 بنهائيات دورى رجال الطائرة

أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 15 بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، وشهدت الجولة فوز كل من الأهلى على الترسانة 3 / 0 وطلائع الجيش على سبورتنج 3/2 والزمالك على هليوبوليس 3/0، بينما تأجل لقاء الطيران مع القناة.

3 مرشحين لخلافة التونسى فرجانى ساسي في الزمالك محليا

لا يزال ملف تجديد الزمالك لعقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لم يتم حسمه حتى الآن سواء بالتجديد أو إعلان الرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يحظى بحب جماهيرى كبير ويعد من العناصر المميزة في صفوف الفارس الأبيض.

فينجادا يتقاضى 65 ألف دولار راتبا شهريا من اتحاد الكرة

يحصل البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

حسام عاشور يخضع لأشعة على الخلفية لتحديد إصابته قبل مباريات الكأس

يخضع حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري غدا السبت، لأشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم إصابته وفترة العلاج التى يحتاجها للعودة إلى الملاعب، وكان عاشور قد اشتكى من بعض الآلام فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاولون العرب فى الدوري الأمر الذى جعل حسام حسن مدرب الفريق يستبعده من معسكر الاتحاد.

المقاولون يضع برنامجا خاصا للتدريبات فى شهر رمضان

يدرس عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مع جهازه المعاون وضع برنامجا خاصا لذئاب الجبل في شهر رمضان المبارك، ليتم تطبيقه منتصف الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتفق الجهاز الفني مع عبد الرحمن عيسى مدرب أحمل الفريق على النظام الأمثل للاعبين للتدريبات خلال فترة الصيام وقائمة الوجبات المسموح بها والممنوعة خلال الفترة المقبلة.

المهدي سليمان مرشح لتدعيم الأهلي بعد أزمته فى بيراميدز

بات المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.

الزمالك يفتح باب تعديل عقد "الونش" لمواجهة الاغراءات الخليجية

قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح ملف تعديل عقد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تألقه الملفت للنظر خلال الفترة الماضية، مما جعله يدخل دائرة اهتمامات بعض الأندية الخليجية خاصة في الدوري السعودي، ويتعرض لمغريات مادية كبيرة، لكن يتمسك النادي الأبيض باستمراره في الفترة المقبلة.

الإسماعيلي يحدد شرط الإفراج عن المستحقات المجمدة بعد ثنائية المصرى

حدد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، شروط الافراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.