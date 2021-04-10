شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يثبت تشكيل الزمالك فى مواجهة بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفضل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تثبيت تشكيل فريقه في مواجهة تونجيث السنغالى، المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في الجولة السادسة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.
ويفضل كارتيرون خوض مباراة بطل السنغال بنفس التشكيل الذى واجه به مولودية الجزائر، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من..
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مروان حمدي.
وضمت قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل، خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي، خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.