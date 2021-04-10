شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يثبت تشكيل الزمالك فى مواجهة بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تثبيت تشكيل فريقه في مواجهة تونجيث السنغالى، المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في الجولة السادسة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويفضل كارتيرون خوض مباراة بطل السنغال بنفس التشكيل الذى واجه به مولودية الجزائر، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

ورغم جاهزية أحمد سيد زيزو، للمشاركة مع الزمالك بعد الإصابة التى اشتكى منها اللاعب فى وجه القدم، وأدت إلى استبعاده من مواجهة المولودية، إلا أن كارتيرون، يفضل الاعتماد على محمود عبد الرزاق شيكابالا فى هذا المركز، وتثبيت نفس تشكيل مواجهة بطل الجزائر.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل، خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي، خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.