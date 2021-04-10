شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 9 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه الأعزاء، أهم 7 أخبار رياضية شهدتها الساحة المصرية اليوم الجمعة 9 / 4/ 2021، ومنها فوز الأهلي على سيمبا، وتكريم مؤمن زكريا في الإمارات، والافراج عن مستحقات منتخب الشباب

رابطة المحترفين الإماراتية تكرم مؤمن زكريا بنهائي كأس الخليج العربي

قامت رابطة المحترفين الإماراتية، بتكريم مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، على هامش نهائي كأس الخليج العربي بين فريقي شباب الأهلي والنصر، بعدما وجه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الدعوة لمؤمن زكريا، لحضور نهائي كأس الخليج العربي، وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

استبعاد عواد وجمعة من قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

الإفراج عن المستحقات المجمدة لمنتخب الشباب بعد قرارات الانضباط

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، صرف المستحقات المجمدة بسبب أحداث المنتخب الوطني للشباب السابق، وذلك بعد فصل لجنة الانضباط بالاتحاد في التحقيقات التي أجريت حول الملابسات التي صاحبت الفريق ومنعته من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بعد وصوله إلى تونس.

3 مرشحين لخلافة التونسى فرجانى ساسي في الزمالك محليا

لا يزال ملف تجديد الزمالك لعقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لم يتم حسمه حتى الآن سواء بالتجديد أو إعلان الرحيل عن القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب يحظى بحب جماهيرى كبير ويعد من العناصر المميزة في صفوف الفارس الأبيض.

فينجادا يتقاضى 65 ألف دولار راتبا شهريا من اتحاد الكرة

يحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

المهدي سليمان مرشح لتدعيم الأهلي بعد أزمته فى بيراميدز

بات المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.